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Росгвардейцы задержали разыскиваемого магазинного вора

В Новокузнецке экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал похитителя средств личной гигиены из охраняемой торговой точки.

 В вечернее время росгвардейцы прибыли на сигнал «тревога» к сетевому продуктовому магазину на проспекте Бардина. На указанном адресе стражи правопорядка задержали ранее судимого за кражу 49-летнего местного жителя с признаками алкогольного опьянения, который может быть причастен к имущественному преступлению.

 По предварительной информации, задержанный мужчина похитил из магазина средства личной гигиены с целью последующего сбыта. Действия злоумышленника зафиксировали камеры видеонаблюдения, установленные в торговой точке. На видеокадрах предполагаемый виновник набрал корзину с товаром, который впоследствии спрятал под одежду, и вышел из магазина без оплаты. Когда спустя время похититель вернулся в торговую точку, бдительные работники торговли нажали кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии.

 Для дальнейшего разбирательства стражи правопорядка передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

 Росгвардия напоминает, что хищение, равно как и покушение на кражу, является противоправным деянием, которое влечет ответственность вплоть до уголовной. Максимальное наказание по ст. 158 УК РФ «Кража» предусматривает до десяти лет лишение свободы.

 

Фото: Росгвардия

 

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Новокузнецк
kuzbassnews.ru
24/03/2023
Происшествия
Новокузнецк
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