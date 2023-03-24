Росгвардейцы задержали разыскиваемого магазинного вора

В Новокузнецке экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал похитителя средств личной гигиены из охраняемой торговой точки.

В вечернее время росгвардейцы прибыли на сигнал «тревога» к сетевому продуктовому магазину на проспекте Бардина. На указанном адресе стражи правопорядка задержали ранее судимого за кражу 49-летнего местного жителя с признаками алкогольного опьянения, который может быть причастен к имущественному преступлению.

По предварительной информации, задержанный мужчина похитил из магазина средства личной гигиены с целью последующего сбыта. Действия злоумышленника зафиксировали камеры видеонаблюдения, установленные в торговой точке. На видеокадрах предполагаемый виновник набрал корзину с товаром, который впоследствии спрятал под одежду, и вышел из магазина без оплаты. Когда спустя время похититель вернулся в торговую точку, бдительные работники торговли нажали кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии.

Для дальнейшего разбирательства стражи правопорядка передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

Росгвардия напоминает, что хищение, равно как и покушение на кражу, является противоправным деянием, которое влечет ответственность вплоть до уголовной. Максимальное наказание по ст. 158 УК РФ «Кража» предусматривает до десяти лет лишение свободы.

Фото: Росгвардия