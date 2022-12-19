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Росгвардейцы задержали разыскиваемого междуреченца, повредившего имущество новокузнецкого бара

 В Новокузнецке экипаж вневедомственной охраны Росгвардии пресёк противоправные действия на охраняемом объекте и задержал агрессивного мужчину, который повредил обшивку стены.

В ночное время росгвардейцы прибыли на сигнал «тревога» в одно из городских питейных заведений. На месте происшествия стражи правопорядка обнаружили 38-летнего жителя Междуреченска с признаками алкогольного опьянения, который конфликтовал со своим знакомым. Росгвардейцы успокоили агрессивного горожанина и задержали его для выяснения обстоятельств.

 По предварительной информации, задержанный мужчина на фоне чрезмерного употребления алкоголя устроил потасовку с приятелем. В ходе конфликта междуреченец ударил кулаком по гипсокартонной обшивке стены, причинив повреждения. Для пресечения противоправных действий работники заведения нажали кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии.

 В ходе проверки личности дебошира стражи правопорядка установили, что задержанный мужчина находится в розыске по подозрению в умышленном причинении легкого вреда здоровью.

 Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали разыскиваемого дебошира сотрудникам органов внутренних дел.

 

 

Фото: Росгвардия

 

Происшествия
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Новокузнецк
kuzbassnews.ru
19/12/2022
Происшествия
Междуреченск
Новокузнецк
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