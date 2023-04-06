Росгвардейцы задержали разыскиваемого похитителя перфоратора из магазина

В Ленинске-Кузнецком экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал разыскиваемого злоумышленника, который может быть причастен к похищению электроинструмента.

В дневное время росгвардейцы прибыли на сигнал «тревога» в строительный магазин на улице Телефонной. На указанном адресе стражи правопорядка задержали для выяснения обстоятельств ранее неоднократно судимого 37-летнего местного жителя, на которого указали работники торговой точки.

По предварительной информации, камеры видеонаблюдения зафиксировали противоправные действия задержанного мужчины, который взял со стеллажа перфоратор стоимостью 11 000 рублей и, повредив антикражный датчик, покинул торговую точку с неоплаченным товаром под одеждой. После повторного появления похитителя в магазине бдительные работники торговли нажали кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии.

Для дальнейшего разбирательства, а также розыска похищенного электроинструмента, который злоумышленник сбыл в ломбарде, росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

Росгвардия Кузбасса напоминает, что хищение, равно как и покушение на кражу, является противоправным деянием, которое влечет ответственность вплоть до уголовной. Максимальное наказание по ст. 158 УК РФ «Кража» предусматривает до десяти лет лишение свободы.

Фото: Росгвардия