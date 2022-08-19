Росгвардейцы задержали разыскиваемого рецидивиста, совершившего кражу на сумму 100 000 рублей

В Тяжине экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал подозреваемого в краже имущества у арендодателя.

В дневное время стражи правопорядка, патрулируя переулок Ленина, обнаружили около многоквартирного дома подходящего по описанию из ранее переданной ориентировки мужчину. Росгвардейцы задержали подозреваемого для выяснения обстоятельств. Задержанным оказался разыскиваемый 48-летний ранее неоднократно судимый за кражи местный житель с признаками алкогольного опьянения.

По предварительной информации, в феврале текущего года злоумышленник снимал частный дом у 42-летней женщины. Мужчина украл с территории металлолом, электропроводку и стройматериалы. Похищенное сельчанин сбыл. Сумма ущерба составила 100 000 рублей.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

Фото: Росгвардия