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Росгвардейцы задержали разыскиваемого рецидивиста, совершившего кражу на сумму 100 000 рублей

 В Тяжине экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал подозреваемого в краже имущества у арендодателя.

В дневное время стражи правопорядка, патрулируя переулок Ленина, обнаружили около многоквартирного дома подходящего по описанию из ранее переданной ориентировки мужчину. Росгвардейцы задержали подозреваемого для выяснения обстоятельств. Задержанным оказался разыскиваемый 48-летний ранее неоднократно судимый за кражи местный житель с признаками алкогольного опьянения.

 По предварительной информации, в феврале текущего года злоумышленник снимал частный дом у 42-летней женщины. Мужчина украл с территории металлолом, электропроводку и стройматериалы. Похищенное сельчанин сбыл. Сумма ущерба составила 100 000 рублей.

 Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

 

Фото: Росгвардия

 

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kuzbassnews.ru
19/08/2022
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Тяжин
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