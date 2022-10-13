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Росгвардейцы задержали разыскиваемого рецидивиста за кражу из охраняемого объекта

В Кемерове экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал в охраняемой торговой точке серийного магазинного вора.

 В вечернее время росгвардейцы прибыли на сигнал «тревога» в продуктовый магазин на улице 9 Января. На указанном адресе стражи правопорядка задержали похитителя товара, которого удерживали работники магазина. Им оказался 31-летний ранее судимый за кражу местный житель с признаками алкогольного опьянения. Кроме того, в ходе проверки стражи правопорядка выяснили, что мужчина находится в розыске за совершение аналогичной кражи.

 По предварительной информации, мужчина взял 15 упаковок сыра и 2 бутылки растительного масла на сумму более 3 000 рублей, сложил продукты в пакет, после чего проследовал к выходу без оплаты. Работники торгового зала заметили противоправные действия по камерам видеонаблюдения и нажали кнопку экстренного вызова Росгвардии, преградив злоумышленнику путь.

 Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали похитителя сотрудникам органов внутренних дел.

 Росгвардия напоминает, что хищение, равно как и покушение на кражу, является противоправным деянием, которое влечет ответственность вплоть до уголовной. Максимальное наказание по ст. 158 УК РФ «Кража» предусматривает до десяти лет лишение свободы.

 

 

Фото: Росгвардия

 

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Кемерово
kuzbassnews.ru
13/10/2022
Происшествия
Кемерово

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