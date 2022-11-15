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Росгвардейцы задержали разыскиваемого серийного вора, который наблюдал за посетителями банка

 В Кемерове экипаж вневедомственной охраны Росгвардии благодаря бдительности граждан задержал находящегося в розыске за серию хищений рецидивиста.

В утреннее время росгвардейцы прибыли по сигналу «тревога» в одно из охраняемых банковских отделений на проспекте Ленинградском. На указанном адресе росгвардейцы задержали для проверки мужчину, на которого пожаловались посетители финансовой организации. По предварительной информации, задержанный мужчина наблюдал за клиентами, которые снимали наличные денежные средства в банкомате. Это вызвало подозрение у бдительных граждан.

 В ходе проверки личности задержанного росгвардейцы установили, что ранее неоднократно судимый за имущественные преступления 46-летний житель поселка Яшкино находится в оперативном розыске за серию хищений из торговых точек.

 Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали яшкинца инициаторам розыска.

 

Фото: Росгвардия

 

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kuzbassnews.ru
15/11/2022
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