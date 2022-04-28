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Росгвардейцы задержали разыскиваемого серийного вора, совершившего очередную кражу

Утром росгвардейцы, патрулируя улицу Ленина, обнаружили подходящего под описание из ранее переданной ориентировки мужчину. Стражи правопорядка задержали 40-летнего, ранее неоднократно судимого, в том числе за кражу, грабеж и незаконный оборот наркотиков местного жителя.

Злоумышленник разыскивался по подозрению в очередной краже, совершенной в супермаркете. Камеры видеонаблюдения зафиксировали злоумышленника, который сложил несколько упаковок различной бытовой химии в пакет на сумму более 5 000 рублей, после чего прошел мимо кассовой зоны без оплаты товара.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

Росгвардия Кузбасса напоминает, что хищение, равно как и покушение на кражу, является противоправным деянием, которое влечет ответственность вплоть до уголовной. Максимальное наказание по ст. 158 УК РФ «Кража» предусматривает до десяти лет лишение свободы.

 

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Анжеро-Судженск
kuzbassnews.ru
28/04/2022
Происшествия
Анжеро-Судженск
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