Росгвардейцы задержали разыскиваемого за хищение сумки у бывшей сожительницы

В Анжеро-Судженске экипаж вневедомственной охраны Росгвардии по приметам разыскал предполагаемого виновника, который может быть причастен к противоправным действиям в отношении местной жительницы.

В утреннее время на маршруте патрулирования улицы Максима Горького росгвардейцы обнаружили и задержали с признаками алкогольного опьянения прохожего, подходящего под описание из ориентировки. Им оказался ранее судимый за кражу 33-летний местный житель, который находился в оперативном розыске.

Задержанный мужчина может быть причастен к хищению у бывшей сожительницы женской сумки, в которой было более 6 000 рублей. По предварительной информации, задержанный забрал у женщины якобы подаренную от него ручную кладь и скрылся.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

Фото: Росгвардия