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Росгвардейцы задержали разыскиваемого за хищение сумки у бывшей сожительницы

 В Анжеро-Судженске экипаж вневедомственной охраны Росгвардии по приметам разыскал предполагаемого виновника, который может быть причастен к противоправным действиям в отношении местной жительницы.

В утреннее время на маршруте патрулирования улицы Максима Горького росгвардейцы обнаружили и задержали с признаками алкогольного опьянения прохожего, подходящего под описание из ориентировки. Им оказался ранее судимый за кражу 33-летний местный житель, который находился в оперативном розыске.

 Задержанный мужчина может быть причастен к хищению у бывшей сожительницы женской сумки, в которой было более 6 000 рублей. По предварительной информации, задержанный забрал у женщины якобы подаренную от него ручную кладь и скрылся.

 Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

 

 

Фото: Росгвардия

 

Происшествия
Анжеро-Судженск
kuzbassnews.ru
17/11/2022
Происшествия
Анжеро-Судженск
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