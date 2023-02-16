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Росгвардейцы задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске

 В Кемерове экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал находящегося в федеральном розыске молодого человека, который может быть причастен к умышленному причинению тяжкого вреда здоровью.

В вечернее время росгвардейцы в кратчайший срок прибыли на сигнал «тревога» в охраняемый продуктовый магазин на проспекте Молодежном. На месте происшествия стражи правопорядка обнаружили и задержали молодого человека, которого удерживали работники торговой точки за хищение товара. Им оказался неоднократно судимый, в том числе за тяжкие преступления, 23-летний житель Кузбасса.

 По предварительной информации, задержанный молодой человек попытался похитить из магазина две бутылки шампанского, но бдительные работники своевременно заметили противоправные действия, нажали кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии и удерживали виновника до прибытия стражей правопорядка. В ходе проверки личности росгвардейцы выяснили, что молодой человек находится в федеральном розыске за умышленное причинение кузбассовцу тяжкого вреда здоровью.

  Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

 

Фото: Росгвардии

 

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kuzbassnews.ru
16/02/2023
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