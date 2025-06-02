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Росгвардейцы задержали разыскиваемого за совершение тяжкого ДТП предполагаемого виновника

В Новокузнецке экипаж вневедомственной охраны задержал находящегося в федеральном розыске местного жителя, который может быть причастен к совершению ДТП с тяжкими последствиями.

В утреннее время на маршруте патрулирования улицы Лазо стражи правопорядка заметили подозрительного мужчину, который при виде патрульного авто попытался скрыться, но был остановлен.  Им оказался 38-летний местный житель, который числился в розыске.

По предварительной информации, лишенный права управления транспортным средством новокузнечанин разыскивался по подозрению в совершении преступления против безопасности движения и эксплуатации транспортных средств. Мужчина может быть причастен к ДТП, которое повлекло причинение тяжких последствий для других лиц.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали разыскиваемого мужчину сотрудникам органов внутренних дел.

Фото: Росгвардия 

Происшествия
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
02/06/2025
Происшествия
Новокузнецк
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