Росгвардейцы задержали разыскиваемого за тяжкий вред здоровью жителя Междуреченска

В Новокузнецке сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали разыскиваемого мужчину, который пытался попасть в чужое жилище.

В дневное время росгвардейцы прибыли на вызов жителей многоквартирного дома по улице Климасенко, сообщившие о неадекватном мужчине, который стучался в дверь одной из квартир. На указанном адресе стражи правопорядка задержали для выяснения обстоятельств 34-летнего жителя Междуреченска с признаками алкогольного опьянения.

В ходе проверки личности задержанного росгвардейцы выяснили, что мужчина находится в розыске за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. По предварительной информации, ранее при совместном распитии спиртных напитков между задержанным и его знакомым случился конфликт, в ходе которого подозреваемый избил своего оппонента.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали разыскиваемого сотрудникам органов внутренних дел.

Росгвардия напоминает, что для обеспечения личной и имущественной безопасности граждане могут установить в жилище кнопку тревожной сигнализации с выходом на централизованный охранный пульт. В случае поступления тревожного сигнала группа задержания в кратчайшие сроки прибудет на место происшествия, установит причину срабатывания сигнализации и примет меры к задержанию правонарушителей.

Фото: Росгвардия