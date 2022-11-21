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Росгвардейцы задержали разыскиваемого за тяжкий вред здоровью жителя Междуреченска

 В Новокузнецке сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали разыскиваемого мужчину, который пытался попасть в чужое жилище.

В дневное время росгвардейцы прибыли на вызов жителей многоквартирного дома по улице Климасенко, сообщившие о неадекватном мужчине, который стучался в дверь одной из квартир. На указанном адресе стражи правопорядка задержали для выяснения обстоятельств 34-летнего жителя Междуреченска с признаками алкогольного опьянения.

 В ходе проверки личности задержанного росгвардейцы выяснили, что мужчина находится в розыске за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. По предварительной информации, ранее при совместном распитии спиртных напитков между задержанным и его знакомым случился конфликт, в ходе которого подозреваемый избил своего оппонента.

 Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали разыскиваемого сотрудникам органов внутренних дел.

 Росгвардия напоминает, что для обеспечения личной и имущественной безопасности граждане могут установить в жилище кнопку тревожной сигнализации с выходом на централизованный охранный пульт. В случае поступления тревожного сигнала группа задержания в кратчайшие сроки прибудет на место происшествия, установит причину срабатывания сигнализации и примет меры к задержанию правонарушителей.

 

Фото: Росгвардия

 

Происшествия
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Новокузнецк
kuzbassnews.ru
21/11/2022
Происшествия
Междуреченск
Новокузнецк

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