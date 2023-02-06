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Росгвардейцы задержали разыскиваемую похитительницу сбережений у семейной пары

  В Ленинске-Кузнецком экипаж вневедомственной охраны Росгвардии разыскали предполагаемую виновницу в похищении 70 000 рублей у знакомых.

В дневное время росгвардейцы прибыли на сигнал в многоквартирный дом на улице Кирова и задержали 41-летнюю местную жительницу с признаками алкогольного опьянения. По предварительной информации, несколькими днями ранее задержанная во время посещения знакомой семейной пары похитила сбережения и скрылась. Обнаружив пропажу денежных средств в размере 70 000 рублей, потерпевшие обратились за помощью к правоохранителям. Несколько дней о местонахождении подозреваемой не было ничего не известно, пока она не вернулась домой, о чем сообщил ее супруг.

  Как выяснилось, подозреваемая могла потратить похищенные денежные средства на застолье в общественных заведениях. Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанную женщину сотрудникам органов внутренних дел.

 

 

Фото: Росгвардия

 

Происшествия
Ленинск-Кузнецкий
kuzbassnews.ru
06/02/2023
Происшествия
Ленинск-Кузнецкий
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