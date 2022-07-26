Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Росгвардейцы задержали разыскиваемую серийную воровку

 В Новокузнецке экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал местную жительницу, подозреваемую в совершении нескольких магазинных краж из одной торговой точки.

В дневное время росгвардейцы прибыли на сигнал «тревога» к охраняемому сетевому магазину по улице Кирова. На месте работник указал на подозрительную женщину, которая может быть причастна к ранее совершенным магазинным кражам. Предполагаемая виновница была задержана для выяснения обстоятельств. В ходе проверки ее личности росгвардейцы установили, что ранее не судимая 36-летняя новокузнечанка разыскивалась по подозрению в совершении аналогичных преступлений в этом же магазине.

 По предварительной информации, женщина положила в продуктовую корзину несколько косметических средств и продукты питания на сумму более 1 000 рублей для дальнейшей перепродажи. Проходя мимо кассовой зоны, она переложила похищенное к себе в пакет, оплатила только часть товара и направилась к выходу. Бдительные работники торговой точки заметили противоправные действия покупательницы и нажали кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии. Кроме того, ранее в этом же магазине женщина похитила товары на сумму более 3 000 рублей.

 Для дальнейшего разбирательства, задержанную передали сотрудникам органов внутренних дел.

 Росгвардия Кузбасса напоминает, что хищение, равно как и покушение на кражу, является противоправным деянием, которое влечет ответственность вплоть до уголовной. Максимальное наказание по ст. 158 УК РФ «Кража» предусматривает до десяти лет лишение свободы.

 

 

Фото: Росгвардия

 

Происшествия
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
26/07/2022
Происшествия
Новокузнецк

1200*628
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2022
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus