Росгвардейцы задержали разыскиваемую серийную воровку

В Новокузнецке экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал местную жительницу, подозреваемую в совершении нескольких магазинных краж из одной торговой точки.

В дневное время росгвардейцы прибыли на сигнал «тревога» к охраняемому сетевому магазину по улице Кирова. На месте работник указал на подозрительную женщину, которая может быть причастна к ранее совершенным магазинным кражам. Предполагаемая виновница была задержана для выяснения обстоятельств. В ходе проверки ее личности росгвардейцы установили, что ранее не судимая 36-летняя новокузнечанка разыскивалась по подозрению в совершении аналогичных преступлений в этом же магазине.

По предварительной информации, женщина положила в продуктовую корзину несколько косметических средств и продукты питания на сумму более 1 000 рублей для дальнейшей перепродажи. Проходя мимо кассовой зоны, она переложила похищенное к себе в пакет, оплатила только часть товара и направилась к выходу. Бдительные работники торговой точки заметили противоправные действия покупательницы и нажали кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии. Кроме того, ранее в этом же магазине женщина похитила товары на сумму более 3 000 рублей.

Для дальнейшего разбирательства, задержанную передали сотрудникам органов внутренних дел.

Росгвардия Кузбасса напоминает, что хищение, равно как и покушение на кражу, является противоправным деянием, которое влечет ответственность вплоть до уголовной. Максимальное наказание по ст. 158 УК РФ «Кража» предусматривает до десяти лет лишение свободы.

Фото: Росгвардия