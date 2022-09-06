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Росгвардейцы задержали разыскиваемых похитителей средств личной гигиены

 В городе Березовский экипаж вневедомственной охраны Росгвардии по приметам разыскал рецидивистов, которые похитили имущество из торговой точки.

В вечернее время росгвардейцы на маршруте патрулирования по проспекту Ленина обнаружили двоих подозреваемых, подходящих по описанию из ранее переданной ориентировки. Стражи правопорядка задержали граждан для выяснения обстоятельств. Задержанными оказались ранее неоднократно судимые, в том числе за кражи и незаконный оборот наркотиков, местные жители 31 года и 34 лет.

 По предварительной информации, днем мужчины похитили из торговой точки по улице Кирова несколько дезодорантов на сумму около 3 000 рублей и скрылись. Похищенный товар злоумышленники сбыли. Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанных сотрудникам органов внутренних дел.

 Росгвардия напоминает, что хищение, равно как и покушение на кражу, является противоправным деянием, которое влечет ответственность вплоть до уголовной. Максимальное наказание по ст. 158 УК РФ «Кража» предусматривает до десяти лет лишение свободы.

 

Фото: Росгвардия

 

Происшествия
Березовский
kuzbassnews.ru
06/09/2022
Происшествия
Березовский
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