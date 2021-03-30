Росгвардейцы задержали рецидивиста, избившего и ограбившего новокузнечанина

В Новокузнецке экипаж Росгвардии вневедомственной охраны по приметам обнаружил и задержал подозреваемого, который в гостях у знакомого избил и ограбил горожанина.
Росгвардейцы прибыли на улицу Социалистическая по сигналу 48-летнего местного жителя. По предварительной информации, потерпевший в квартире у знакомых распивал спиртные напитки. Во время застолья один из гостей избил заявителя и отнял смартфон. Потерпевший мужчина выбежал из квартиры и обратился за помощью в ближайшую парикмахерскую, откуда сообщил о случившемся правоохранителям.
Прибывшие стражи правопорядка выяснили, что подозреваемый покинул место происшествия и скрылся в неизвестном направлении. Установив личность и приметы налетчика, росгвардейцы приступили к поиску. В результате розыскных мероприятий экипаж войск правопорядка по горячим следам обнаружил и задержал подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый, в том числе за грабеж и разбой 37-летний кузбассовец, у которого был похищенный смартфон.
Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел. Похищенное изъято и возвращено законному владельцу.
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