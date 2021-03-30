Росгвардейцы задержали рецидивиста, который избил посетительницу кафе

В Новокузнецке экипаж Росгвардии вневедомственной охраны задержал подозреваемого, который причинил физическое насилие в отношении 32-летней посетительницы пункта общественного питания.
В дневное время росгвардейцы прибыли на сигнал «тревога» в одно из городских кафе. На месте происшествия росгвардейцы обнаружили потерпевшую со следами побоев. По предварительной информации, в заведении к женщине обратился подозреваемый для знакомства. Получив отказ, мужчина повел себя неадекватно и избил гражданку. Работники заведения нажали кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии.
Стражи правопорядка задержали злоумышленника на месте происшествия. Им оказался ранее судимый за причинение тяжкого вреда здоровью 43-летний местный житель с признаками алкогольного опьянения.
Для пострадавшей росгвардейцы вызвали бригаду медиков, а задержанного мужчину для принятия решения в соответствии с действующим законодательством передали сотрудникам органов внутренних дел.
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