Росгвардейцы задержали рецидивиста, который может быть причастен к краже из сетевого магазина

В Кемерове экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал предполагаемого похитителя элитной алкогольной продукции из торговой точки.

В дневное время росгвардейцы прибыли на сигнал «тревога» в сетевой магазин на проспекте Советском. На указанном адресе стражи правопорядка задержали злоумышленника, при котором был неоплаченный товар. Им оказался ранее неоднократно судимый, в том числе за незаконный оборот наркотиков, грабеж и кражу, 21-летний житель Березовского.

По предварительной информации, посетитель взял с полки две бутылки с элитным алкоголем и спрятал под верхнюю одежду. С неоплаченным товаром похититель прошел мимо кассовой зоны, но бдительные работники торговли, заметившие противоправные действия по камерам видеонаблюдения, нажали кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

Росгвардия Кузбасса напоминает, что хищение, равно как и покушение на кражу, является противоправным деянием, которое влечет ответственность вплоть до уголовной. Максимальное наказание по ст. 158 УК РФ «Кража» предусматривает до десяти лет лишение свободы.

Фото: Росгвардия