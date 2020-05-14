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Росгвардейцы задержали рецидивиста, который отнял смартфон у несовершеннолетнего

Ночью в Топках экипаж Росгвардии вневедомственной охраны получил ориентировку с приметами на подозреваемого, который открыто похитил смартфон у 17-летнего местного жителя.

    В ходе отработки точек сбыта похищенного имущества стражи правопорядка обнаружили и задержали подходящего под описание молодого человека. Им оказался ранее судимый за кражу и грабеж 24-летний представитель цыганской народности. При себе у задержанного находился похищенный смартфон, который он намеревался сдать в ломбард. По предварительной информации, рецидивист остановил несовершеннолетнего на улице, вырвал из рук телефон и скрылся.

    Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали подозреваемого правоохранителям.

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kuzbassnews.ru
14/05/2020
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