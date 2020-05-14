Росгвардейцы задержали рецидивиста, который отнял смартфон у несовершеннолетнего

Сергей Цивилев объявил о проведении акции «Вахта Победы — Кузбасс» Губернатор Сергей Цивилев объявил о проведении региональной акции «Вахта Победы — Кузбасс», которая...

Прокуратура начала проверять онлайн-урок с показом порно в Кемерове В Кемерове прокуратура начала проверку после публикаций в СМИ о том, что во время онлайн-урока...

Власти Новокузнецка определили сроки окончания учебного года В Новокузнецке определили даты окончания учебного года для школьников. Как сообщил в своем...