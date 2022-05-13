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Росгвардейцы задержали рецидивиста, находящегося в федеральном розыске

В Топках экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал молодого человека, который находился в федеральном розыске за ряд имущественных преступлений.

В вечернее время стражи правопорядка, находясь на маршруте патрулирования по микрорайону Солнечный, обнаружили и задержали подходящего по описанию из ранее переданной ориентировки злоумышленника. Задержанным оказался ранее неоднократно судимый за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, кражи и грабеж 20-летний местный житель. Росгвардейцы в ходе проверки личности горожанина выяснили, что злоумышленник неоднократно скрывался от суда за ряд совершенных имущественных преступлений. Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

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kuzbassnews.ru
13/05/2022
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