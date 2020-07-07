Росгвардейцы задержали рецидивиста, напавшего на 90-летнего жителя Яшкино

В вечернее время в поселке Яшкино экипаж вневедомственной охраны получил информацию, что персонал местного медицинского учреждения нуждается в помощи из-за агрессивного пациента. Стражи правопорядка пресекли противоправные действия 31-летнего местного жителя, ранее судимого за кражу и грабеж, и установили, что он находится в оперативном розыске.
По предварительной информации, ранее злоумышленник отнял у 90-летнего пенсионера на крыльце его частного дома кошелек, в котором находились денежные средства в размере 27 000 рублей. Часть похищенных денег подозреваемый потратил на личные нужды и спиртное, из-за чрезмерного употребления которого оказался в больнице.
Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали разыскиваемого полицейским.
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