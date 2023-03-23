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Росгвардейцы задержали рецидивиста, ограбившего подростка

 В Белове экипаж вневедомственной охраны Росгвардии обнаружил и задержал уличного грабителя, который похитил телефон у несовершеннолетнего.

Росгвардейцам поступила оперативная информация с приметами злоумышленника, который ограбил подростка в поселке Бабанаково. В вечернее время в Белове на маршруте патрулирования улицы Железнодорожная стражи правопорядка обнаружили подходящего под описание из ориентировки мужчину, который при виде патрульного автомобиля попытался скрыться. В результате преследования росгвардейцы задержали ранее судимого за незаконный оборот наркотиков, грабеж и кражу 26 летнего местного жителя.

 По предварительной информации, в этот же день предполагаемый виновник остановил на одной из улиц поселка Бабанаково подростка и потребовал от него телефон якобы для совершения срочного звонка. Заполучив чужой смартфон в руки, подозреваемый скрылся на такси и приехал в родной город, где он был спустя несколько часов задержан нарядом Росгвардии.

 Для дальнейшего разбирательства, а также розыска похищенного телефона, росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

 Росгвардия напоминает, чтобы не стать жертвой уличных грабителей гражданам рекомендовано: не привлекать излишнего внимания посторонних лиц к украшениям и носимой электронике; возвращаться домой только по освещенным и оживленным улицам, не выбирая для сокращения пути темные переулки. Кроме этого, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, граждане могут спровоцировать нападение, поскольку являются легкой добычей для злоумышленников. Лишний раз не рискуйте и возвращайтесь домой на такси.

 

 

Фото: Росгвардия

 

Происшествия
Белово
kuzbassnews.ru
23/03/2023
Происшествия
Белово
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