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Росгвардейцы задержали рецидивиста, похитившего товар из охраняемой торговой точки

 В Анжеро-Судженске экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал разыскиваемого горожанина, который похитил алкоголь из торговой точки.

В дневное время на маршруте патрулирования росгвардейцы обнаружили мужчину, подходящего под ориентировку. Стражи правопорядка задержали 37-летнего ранее судимого за кражу местного жителя с признаками алкогольного опьянения. Кроме того, в кармане у задержанного были обнаружены две бутылки похищенного спиртного.

 По предварительной информации, мужчина в сетевом магазине взял две бутылки виски на сумму около 1 500 рублей, спрятал под куртку и прошел мимо кассовой зоны без оплаты. Факт хищения заметили по камерам видеонаблюдения работники магазина и обратились за помощью к правоохранителям.

 Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

 Росгвардия напоминает, что хищение, равно как и покушение на кражу, является противоправным деянием, которое влечет ответственность вплоть до уголовной. Максимальное наказание по ст. 158 УК РФ «Кража» предусматривает до десяти лет лишение свободы.

 

Фото: Росгвардия

 

Происшествия
Анжеро-Судженск
kuzbassnews.ru
13/01/2023
Происшествия
Анжеро-Судженск
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