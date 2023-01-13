Росгвардейцы задержали рецидивиста, похитившего товар из охраняемой торговой точки

В Анжеро-Судженске экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал разыскиваемого горожанина, который похитил алкоголь из торговой точки.

В дневное время на маршруте патрулирования росгвардейцы обнаружили мужчину, подходящего под ориентировку. Стражи правопорядка задержали 37-летнего ранее судимого за кражу местного жителя с признаками алкогольного опьянения. Кроме того, в кармане у задержанного были обнаружены две бутылки похищенного спиртного.

По предварительной информации, мужчина в сетевом магазине взял две бутылки виски на сумму около 1 500 рублей, спрятал под куртку и прошел мимо кассовой зоны без оплаты. Факт хищения заметили по камерам видеонаблюдения работники магазина и обратились за помощью к правоохранителям.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

Росгвардия напоминает, что хищение, равно как и покушение на кражу, является противоправным деянием, которое влечет ответственность вплоть до уголовной. Максимальное наказание по ст. 158 УК РФ «Кража» предусматривает до десяти лет лишение свободы.

Фото: Росгвардия