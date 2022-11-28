Росгвардейцы задержали рецидивиста при попытке хищения товара из торговой точки

В Кемерове экипаж вневедомственной охраны Росгвардии пресек противоправные действия на охраняемом объекте и задержал подозреваемого в имущественном преступлении.

Днем стражи правопорядка прибыли на сигнал «тревога» к охраняемому гипермаркету на проспекте Кузнецком. На месте происшествия росгвардейцы обнаружили злоумышленника, которого удерживали работники торгового зала. Стражи правопорядка задержали ранее неоднократно судимого за кражу, разбой и незаконный оборот наркотиков 48-летнего местного жителя.

По предварительной информации, злоумышленник спрятал под верхнюю одежду дезодоранты на сумму более 3 000 рублей и прошел к выходу мимо кассовой зоны без оплаты товара. Бдительные работники торговли заметили по камерам видеонаблюдения противоправные действия посетителя и нажали кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии, преградив путь злоумышленнику. Похищенные средства гигиены задержанный намеревался сбыть. Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали кемеровчанина сотрудникам органов внутренних дел.

Росгвардия Кузбасса напоминает, что хищение, равно как и покушение на кражу, является противоправным деянием, которое влечет ответственность вплоть до уголовной. Максимальное наказание по ст. 158 УК РФ «Кража» предусматривает до десяти лет лишение свободы.

Фото: Росгвардия