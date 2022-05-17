Росгвардейцы задержали рецидивиста при попытке похитить имущество из частного дома

В дневное время росгвардейцы прибыли по сигналу от правоохранителей к частному дому по улице Рабиновича. На месте происшествия стражей правопорядка встретил 30-летний хозяин жилища, который указал на злоумышленника с шуруповертом в руках. Бойцы Росгвардии задержали ранее судимого за кражу 21-летнего местного жителя. Неподалеку от дома были обнаружены несколько листов металлопрофиля и труба.

По предварительной информации, молодой человек воспользовался отсутствием хозяина и проник на частную территорию с целью хищения имущества. Злоумышленник открутил с крыши пристройки несколько металлических листов и водосточную трубу. Похищенное задержанный хотел вывезти на личном автомобиле. Приехавший к дому хозяин заметил на территории неизвестного и обратился за помощью к правоохранителям.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.