Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Росгвардейцы задержали рецидивиста при попытке похитить имущество из частного дома

В дневное время росгвардейцы прибыли по сигналу от правоохранителей к частному дому по улице Рабиновича. На месте происшествия стражей правопорядка встретил 30-летний хозяин жилища, который указал на злоумышленника с шуруповертом в руках. Бойцы Росгвардии задержали ранее судимого за кражу 21-летнего местного жителя. Неподалеку от дома были обнаружены несколько листов металлопрофиля и труба.

 По предварительной информации, молодой человек воспользовался отсутствием хозяина и проник на частную территорию с целью хищения имущества. Злоумышленник открутил с крыши пристройки несколько металлических листов и водосточную трубу. Похищенное задержанный хотел вывезти на личном автомобиле. Приехавший к дому хозяин заметил на территории неизвестного и обратился за помощью к правоохранителям.

 Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

 

 

Происшествия
Анжеро-Судженск
kuzbassnews.ru
17/05/2022
Происшествия
Анжеро-Судженск
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2022
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus