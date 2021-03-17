Росгвардейцы задержали рецидивиста, проникшего в частный дом

В Новокузнецке экипаж Росгвардии вневедомственной охраны с поличным задержали злоумышленника, который в поисках места для распития спиртного проник в чужое жилище.

В дневное время росгвардейцы прибыли на улицу Верхне-Восточная по сигналу от 46-летней горожанки. Заявительница вместе с супругом по возвращению в свой частный дом обнаружили выбитую входную дверь со следами проникновения. Заподозрив, что в жилище могут находиться посторонние, женщина обратилась за помощью к правоохранителям.

Обследовав объект, росгвардейцы обнаружили и задержали в одной из комнат неизвестного мужчину. Им оказался ранее неоднократно судимый 48 летний местный житель. По предварительной информации, задержанный в поисках места для распития спиртного выбрал частный дом, в котором отсутствовали хозяева. Злоумышленник ногой выбил входную дверь, проник внутрь жилища и, употребив алкоголь, уснул.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

Росгвардия Кузбасса напоминает, что основными путями проникновения в жилище для злоумышленников служат незащищенные окна и двери. В целях личной и имущественной безопасности гражданам рекомендовано использовать оконные решетки и усиленные дверные замки. Кроме этого, свое жилище можно обезопасить с помощью охранной сигнализации. В случае проникновения посторонних об этом незамедлительно станет известно сотрудникам вневедомственной охраны, которые примут все меры к задержанию злоумышленников.

На сегодняшний день в Кузбассе под защитой вневедомственной охраны Росгвардии находится свыше 24 300 квартир и частных домов.