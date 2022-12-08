Росгвардейцы задержали рецидивиста за кражу в сетевом супермаркете

В Кемерове экипаж вневедомственной охраны Росгвардии пресек противоправные действия на охраняемом объекте.

В дневное время росгвардейцы прибыли на сигнал «тревога» в супермаркет на улице Леонова. На месте происшествия росгвардейцы задержали ранее судимого за кражу и грабеж 36-летнего местного жителя, который может быть причастен к очередному имущественному преступлению.

По предварительной информации, задержанный мужчина в торговом зале спрятал под одежду десять плиток шоколада и несколько банок с тушенкой, а затем проследовал к выходу мимо кассовой зоны. Бдительные работники торговой точки заметили противоправные действия злоумышленника по камерам видеонаблюдения, нажали кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии и преградили путь похитителю.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного кемеровчанина сотрудникам органов внутренних дел.

Росгвардия напоминает, что хищение, равно как и покушение на кражу, является противоправным деянием, которое влечет ответственность вплоть до уголовной. Максимальное наказание по ст. 158 УК РФ «Кража» предусматривает до десяти лет лишение свободы.

Фото: Росгвардия