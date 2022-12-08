Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Росгвардейцы задержали рецидивиста за кражу в сетевом супермаркете

 В Кемерове экипаж вневедомственной охраны Росгвардии пресек противоправные действия на охраняемом объекте.

В дневное время росгвардейцы прибыли на сигнал «тревога» в супермаркет на улице Леонова. На месте происшествия росгвардейцы задержали ранее судимого за кражу и грабеж 36-летнего местного жителя, который может быть причастен к очередному имущественному преступлению.

 По предварительной информации, задержанный мужчина в торговом зале спрятал под одежду десять плиток шоколада и несколько банок с тушенкой, а затем проследовал к выходу мимо кассовой зоны. Бдительные работники торговой точки заметили противоправные действия злоумышленника по камерам видеонаблюдения, нажали кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии и преградили путь похитителю.

  Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного кемеровчанина сотрудникам органов внутренних дел.

 Росгвардия напоминает, что хищение, равно как и покушение на кражу, является противоправным деянием, которое влечет ответственность вплоть до уголовной. Максимальное наказание по ст. 158 УК РФ «Кража» предусматривает до десяти лет лишение свободы.

 

 

Фото: Росгвардия

 

Происшествия
Кемерово
kuzbassnews.ru
08/12/2022
Происшествия
Кемерово

1200*628
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2022
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus