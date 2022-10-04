Росгвардейцы задержали рецидивистку, которая после неудачной кражи избила продавца

В Новокузнецке экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал ранее судимую 40-летнюю местную жительницу, которая пыталась похитить из торговой точки товар и причинила телесные повреждения продавцу.

В вечернее время росгвардейцы прибыли на сигнал «тревога» в охраняемый магазин крупной торговой сети на проспекте Металлургов. На месте происшествия стражи правопорядка обнаружили работников торговой точки, которые удерживали предполагаемую похитительницу. Росгвардейцы задержали ранее судимую 40-летнюю новокузнечанку для выяснения обстоятельств и при досмотре обнаружили у нее неоплаченный товар.

По предварительной информации, задержанная сложила в карманы одежды несколько упаковок сливочного масла и пыталась пронести мимо кассовой зоны без оплаты. Бдительная 44-летняя работница торговой точки своевременно заметила противоправные действия и остановила похитительницу на выходе. Подозреваемая стала отрицать вину и попыталась скрыться, нанеся телесные повреждения работнице магазина, которая удерживала злоумышленницу до прибытия группы задержания.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали рецидивистку сотрудникам органов внутренних дел.

Фото: Росгвардия