Росгвардейцы задержали рецидивистку за двойную кражу из супермаркета

В Кемерове экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал злоумышленницу, которая похитила продукты питания из торговой точки.

В вечернее время стражи правопорядка, патрулируя Комсомольский проспект, обнаружили и задержали женщину, подходящую под описание из ранее переданной ориентировки. Задержанной оказалась ранее судимая за аналогичное имущественное преступление 40-летняя местная жительница с признаками алкогольного опьянения.

По предварительной информации, злоумышленница взяла упаковки чая и кофе, положила в пакет и прошла мимо кассовой зоны, не оплатив товар. Кроме этого, задержанная ранее похитила из этой же торговой точки 24 упаковки шоколада.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанную сотрудникам органов внутренних дел.

Росгвардия Кузбасса напоминает, что хищение, равно как и покушение на кражу, является противоправным деянием, которое влечет ответственность вплоть до уголовной. Максимальное наказание по ст. 158 УК РФ «Кража» предусматривает до десяти лет лишение свободы.