Росгвардейцы задержали ревнивца, который повредил имущество горожанки

В поселке Яшкино экипаж Росгвардии вневедомственной охраны задержал 24-летнего местного жителя, который устроил погром в квартире своей девушки.
В дневное время за помощью к стражам правопорядка обратилась 32 летняя заявительница. Прибывшие на сигнал спустя несколько минут росгвардейцы успокоили и задержали 24-летнего местного жителя. По предварительной информации, у задержанного на почве ревности случился с женщиной конфликт, в результате которого молодой человек повел себя неадекватно и устроил погром в ее квартире, повредив мебель и стены. После угроз ревнивца устроить пожар, женщина сообщила правоохранителям. Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.
Росгвардия напоминает, что в целях обеспечения личной и имущественной безопасности рекомендовано устанавливать в жилище кнопку тревожной сигнализации с выходом на централизованный пульт охраны. В случае необходимости граждане в любое время могут подать тревожный сигнал, который поступит ближайшему экипажу Росгвардии. В кратчайший срок группа задержания прибудет на место происшествия, установит причину срабатывания тревожной сигнализации и примет меры к задержанию нарушителей.
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