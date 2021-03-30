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Росгвардейцы задержали ревнивца, который повредил имущество горожанки

    В поселке Яшкино экипаж Росгвардии вневедомственной охраны задержал 24-летнего местного жителя, который устроил погром в квартире своей девушки.

    В дневное время за помощью к стражам правопорядка обратилась 32 летняя заявительница. Прибывшие на сигнал спустя несколько минут росгвардейцы успокоили и задержали 24-летнего местного жителя. По предварительной информации, у задержанного на почве ревности случился с женщиной конфликт, в результате которого молодой человек повел себя неадекватно и устроил погром в ее квартире, повредив мебель и стены. После угроз ревнивца устроить пожар, женщина сообщила правоохранителям. Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

    Росгвардия напоминает, что в целях обеспечения личной и имущественной безопасности рекомендовано устанавливать в жилище кнопку тревожной сигнализации с выходом на централизованный пульт охраны. В случае необходимости граждане в любое время могут подать тревожный сигнал, который поступит ближайшему экипажу Росгвардии. В кратчайший срок группа задержания прибудет на место происшествия, установит причину срабатывания тревожной сигнализации и примет меры к задержанию нарушителей.

Происшествия
Яшкино
kuzbassnews.ru
30/03/2021
Происшествия
Яшкино

Новости Кузбасса

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