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Росгвардейцы задержали ревнивицу, подозреваемую в причинении вреда здоровью сожителю

 В Ленинске-Кузнецком экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал злоумышленницу, которая на почве подозрений в неверности нанесла ножевое ранение своему сожителю.

В дневное время росгвардейцы прибыли на сигнал о причинении вреда здоровью мужчине к многоквартирному дому по улице Пушкина. На указанном адресе стражи правопорядка помогли медикам погрузить в карету скорой медицинской помощи мужчину с ножевым ранением, после чего задержали 56-летнюю предполагаемую виновницу.

 По предварительной информации, после распития спиртных напитков у горожанки случился конфликт с сожителем на почве ревности. В результате женщина нанесла мужчине удар ножом в область груди, после чего вызвала для него работников скорой медицинской помощи, которые сообщили о случившемся правоохранителям. Пострадавший был госпитализирован в медицинское учреждение, а подозреваемую стражи правопорядка передали сотрудникам органов внутренних дел.

 Росгвардия напоминает, что для обеспечения личной безопасности граждане могут установить в жилище кнопку тревожной сигнализации с выходом на централизованный охранный пульт. В случае поступления тревожного сигнала группа задержания в кратчайшие сроки прибудет на место происшествия, установит причину срабатывания сигнализации и примет меры к задержанию правонарушителей.

 

  Фото: Росгвардия

Происшествия
Ленинск-Кузнецкий
kuzbassnews.ru
18/10/2022
Происшествия
Ленинск-Кузнецкий
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