Росгвардейцы задержали серийного магазинного вора

В Анжеро-Судженске экипаж вневедомственной охраны Росгвардии обнаружил и задержал местного жителя, который дважды похитил спиртное из сетевого магазина.

В ночное время росгвардейцы, патрулируя улицу Матросова, обнаружили подходящего под описание из ориентировки мужчину. Стражи правопорядка задержали подозреваемого для дальнейшего разбирательства. Им оказался ранее судимый за угрозу убийством и грабеж разыскиваемый 26-летний местный житель.

По предварительной информации, задержанный совершил кражу алкоголя в торговой точке по улице Пушкина с целью перепродажи. Камеры видеонаблюдения зафиксировали посетителя, который сложил алкогольную продукцию в пакет, а затем вышел из магазина без оплаты товара. Спустя время злоумышленник повторно совершил кражу спиртного. Сумма ущерба составила 5 528 рублей. Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

Росгвардия напоминает, что хищение, равно как и покушение на кражу, является противоправным деянием, которое влечет ответственность вплоть до уголовной. Максимальное наказание по ст. 158 УК РФ «Кража» предусматривает до десяти лет лишение свободы.