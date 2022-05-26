Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Росгвардейцы задержали серийного магазинного вора

В Анжеро-Судженске экипаж вневедомственной охраны Росгвардии обнаружил и задержал местного жителя, который дважды похитил спиртное из сетевого магазина.

В ночное время росгвардейцы, патрулируя улицу Матросова, обнаружили подходящего под описание из ориентировки мужчину. Стражи правопорядка задержали подозреваемого для дальнейшего разбирательства. Им оказался ранее судимый за угрозу убийством и грабеж разыскиваемый 26-летний местный житель.

По предварительной информации, задержанный совершил кражу алкоголя в торговой точке по улице Пушкина с целью перепродажи. Камеры видеонаблюдения зафиксировали посетителя, который сложил алкогольную продукцию в пакет, а затем вышел из магазина без оплаты товара. Спустя время злоумышленник повторно совершил кражу спиртного. Сумма ущерба составила 5 528 рублей. Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

Росгвардия напоминает, что хищение, равно как и покушение на кражу, является противоправным деянием, которое влечет ответственность вплоть до уголовной. Максимальное наказание по ст. 158 УК РФ «Кража» предусматривает до десяти лет лишение свободы.

 

 

Происшествия
Анжеро-Судженск
kuzbassnews.ru
26/05/2022
Происшествия
Анжеро-Судженск

1200*628
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2022
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus