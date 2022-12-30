Росгвардейцы задержали серийного магазинного вора

В Анжеро-Судженске экипаж вневедомственной охраны Росгвардии благодаря бдительной работнице торговой точки задержал разыскиваемого серийного магазинного вора.

В дневное время росгвардейцы прибыли на сигнал в один из городских магазинов крупной торговой сети на улице Ленина. На указанном адресе росгвардейцы выяснили у продавца торговой точки, что она обратилась к правоохранителям после того, как заметила среди покупателей мужчину, который мог быть причастен к ранее совершенной краже кондитерских изделий из другой торговой точки. Росгвардейцы задержали посетителя для проверки, в результате которой было установлено ранее многократно судимый за имущественные преступления 36-летний местный житель находится в оперативном розыске.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

Росгвардия напоминает, что хищение, равно как и покушение на кражу, является противоправным деянием, которое влечет ответственность вплоть до уголовной. Максимальное наказание по ст. 158 УК РФ «Кража» предусматривает до десяти лет лишение свободы.

Фото: Росгвардия