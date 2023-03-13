Росгвардейцы задержали серийного магазинного вора

В Анжеро-Судженске экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал серийного похитителя товара из сетевых магазинов.

В дневное время в ходе патрулирования улицы Софьи Перовской росгвардейцы обнаружили и задержали прохожего, подходящего под описание из ориентировки. Стражи правопорядка остановили гражданина для проверки личности. Им оказался ранее судимый за кражу и незаконный оборот наркотиков 37-летний рецидивист, подозреваемый в хищении продуктов питания из сетевых магазинов.

По предварительной информации, ранее посетитель супермаркета положил в сумку шоколад на сумму около 1 000 рублей и вышел из магазина без оплаты товара. Кроме этого, мужчина разыскивался за кражу продуктов питания из другой торговой точки, где ему удалось вынести из магазина товар на сумму около 4 000 рублей. Действия злоумышленника зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

Росгвардия Кузбасса напоминает, что хищение, равно как и покушение на кражу, является противоправным деянием, которое влечет ответственность вплоть до уголовной. Максимальное наказание по ст. 158 УК РФ «Кража» предусматривает до десяти лет лишение свободы.

Фото: Росгвардия