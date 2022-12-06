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Росгвардейцы задержали серийного магазинного вора в Ленинске-Кузнецком

Экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал на охраняемом объекте предполагаемого виновника, промышлявшего магазинными кражами.

В дневное время в Ленинске-Кузнецком экипаж вневедомственной охраны прибыл на сигнал «тревога» в магазин по улице Телефонной, где задержал ранее судимого 41-летнего посетителя.

 По предварительной информации, задержанный местный житель с целью сбыта ранее совершил несколько хищений из торговой точки средств личной гигиены на сумму около 3 000 рублей и скрылся. При очередном появлении злоумышленника в магазине бдительные работники торговли нажали кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии.

 Противоправные действия были зафиксированы установленными в торговой точке камерами видеонаблюдения. Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

 Росгвардия напоминает, что хищение, равно как и покушение на кражу, является противоправным деянием, которое влечет ответственность вплоть до уголовной. Максимальное наказание по ст. 158 УК РФ «Кража» предусматривает до десяти лет лишение свободы.

 

Фото: Росгвардия

 

Происшествия
Ленинск-Кузнецкий
kuzbassnews.ru
06/12/2022
Происшествия
Ленинск-Кузнецкий

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