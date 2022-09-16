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Росгвардейцы задержали серийного похитителя дорогостоящего алкоголя

В поселке Яшкино экипаж вневедомственной охраны Росгвардии по горячим следам задержал подозреваемого в серии краж элитного спиртного из торговой точки.

 В дневное время росгвардейцы прибыли по сигналу «тревога» к охраняемому магазину по улице Куйбышева. На указанном адресе работница торговой точки назвала стражам правопорядка приметы и направление, в котором скрылся подозреваемый. Росгвардейцы по горячим следам обнаружили и задержали неоднократно судимого за кражи 36-летнего местного жителя с признаками алкогольного опьянения.

 По предварительной информации, задержанный мужчина в течение нескольких дней похищал из магазина элитный алкоголь на сумму более 6 000 рублей. Для этого он складывал товар в пакет и выходил из торговой точки без оплаты. Лишь спустя время, когда задержанный вновь появился в магазине, работница нажала кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии, а предполагаемый виновник попытался скрыться. Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

 Росгвардия Кузбасса напоминает, что хищение, равно как и покушение на кражу, является противоправным деянием, которое влечет ответственность вплоть до уголовной. Максимальное наказание по ст. 158 УК РФ «Кража» предусматривает до десяти лет лишение свободы.

 

 

Фото: Росгвардия

 

Происшествия
Яшкино
kuzbassnews.ru
16/09/2022
Происшествия
Яшкино
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