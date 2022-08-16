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Росгвардейцы задержали серийного похитителя кондитерских изделий

 В дневное время росгвардейцы на маршруте патрулирования заметили продавца, бежавшего за мужчиной. Стражи правопорядка выяснили, что работница торговой точки гналась за подозреваемым в хищении товара. Для проверки информации росгвардейцы задержали беглеца, которым оказался 33-летний ранее неоднократно судимый, в том числе за кражу и угрозу убийством, местный житель.

 По предварительной информации, подозреваемый похитил из торговой точки 28 плиток шоколада на сумму около 2 000 рублей с целью перепродажи. Заметившая противоправные действия мужчины работница магазина попыталась остановить злоумышленника, который скрылся бегством. Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел, а товар возвращен в торговую точку.

 Росгвардия Кузбасса напоминает, что хищение, равно как и покушение на кражу, является противоправным деянием, которое влечет ответственность вплоть до уголовной. Максимальное наказание по ст. 158 УК РФ «Кража» предусматривает до десяти лет лишение свободы.

 

Фото: Росгвардия

Происшествия
kuzbassnews.ru
16/08/2022
Происшествия

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