Росгвардейцы задержали серийного похитителя кондитерских изделий из супермаркета

В Анжеро-Судженске экипаж вневедомственной охраны Росгвардии оказал содействие в розыске подозреваемого в совершении имущественного преступления из городской торговой точки.

В вечернее время росгвардейцы на маршруте патрулирования улицы Ломоносова обнаружили и задержали подходящего из ориентировки прохожего. Им оказался ранее судимый за кражу 27-летний местный житель с признаками алкогольного опьянения, который находился в оперативном розыске.

По предварительной информации, в одной из городских торговых точек камеры видеонаблюдения зафиксировали, как задержанный спрятал под верхнюю одежду конфеты и шоколад на сумму более 2 500 рублей, после чего вышел из супермаркета без оплаты товара.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали предполагаемого виновника сотрудникам органов внутренних дел.

Росгвардия Кузбасса напоминает, что хищение, равно как и покушение на кражу, является противоправным деянием, которое влечет ответственность вплоть до уголовной. Максимальное наказание по ст. 158 УК РФ «Кража» предусматривает до десяти лет лишение свободы.

Фото: Росгвардия