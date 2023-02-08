Росгвардейцы задержали серийного похитителя "умных" колонок

В Новокузнецке экипаж вневедомственной охраны Росгвардии пресекли противоправные действия и задержали подозреваемого в краже бытовой техники из гипермаркета.

В дневное время группа задержания Росгвардии прибыла на сигнал «тревога» в охраняемый строительный гипермаркет на улице Транспортная. На месте происшествия стражи правопорядка задержали ранее неоднократно судимого за имущественные преступления и незаконный оборот наркотиков 56 летнего местного жителя, который пытался вынести из торговой точки «умную» колонку стоимостью 6 000 рублей.

По предварительной информации, задержанный повредил антикражный датчик на бытовой технике и попытался вынести товар без оплаты. Бдительные работники торговой точки своевременно заметили противоправные действия и нажали кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии, преградив путь похитителю. Кроме этого, стражи правопорядка выяснили, что задержанный мужчина может быть причастен к совершенной ранее аналогичной краже, в результате которой подозреваемый похитил три «умных» колонки и скрылся.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

Росгвардия напоминает, что хищение, равно как и покушение на кражу, является противоправным деянием, которое влечет ответственность вплоть до уголовной. Максимальное наказание по ст. 158 УК РФ «Кража» предусматривает до десяти лет лишение свободы.

Фото: Росгвардия