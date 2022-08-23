Росгвардейцы задержали серийного продуктового вора

В Анжеро-Судженске экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал рецидивиста, разыскиваемого за совершение очередного имущественного преступления.

В утреннее время росгвардейцы на маршруте патрулирования по улице Пушкина обнаружили и остановили подходящего под описание из ориентировки мужчину. В ходе проверки личности стражи правопорядка установили, что ранее судимый за кражу 54-летний местный житель может быть причастен к имущественному преступлению в продуктовом магазине.

По предварительной информации, задержанный рецидивист похитил несколько упаковок сыра на сумму около 2 000 рублей из городского магазина по улице Мира и спрятал под одежду, после чего прошел мимо кассовой зоны без оплаты товара. Противоправные действия злоумышленника зафиксировала камера видеонаблюдения.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

Росгвардия Кузбасса напоминает, что хищение, равно как и покушение на кражу, является противоправным деянием, которое влечет ответственность вплоть до уголовной. Максимальное наказание по ст. 158 УК РФ «Кража» предусматривает до десяти лет лишение свободы.

Фото: Росгвардия