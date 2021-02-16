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Росгвардейцы задержали серийного угонщика авто

 В поселке Тисуль экипаж Росгвардии вневедомственной охраны с поличным задержал автоугонщика, который на похищенном автомобиле врезался в забор.

 За помощью к стражам правопорядка обратился 60-летний житель частного дома и сообщил, что злоумышленник пытается уехать с приусадебного участка на его «Лада Гранта». Прибывший на указанный адрес спустя несколько минут экипаж Росгвардии обнаружил неизвестного, который спешил покинуть место ДТП. В ходе преследования он был задержан. Им оказался ранее судимый за неправомерное завладение автомобилем 24-летний местный житель с признаками алкогольного опьянения.

 По предварительной информации, задержанный проник в незапертый гараж, сел за руль авто, в котором находились ключи зажигания, завел мотор и пытался уехать, но не справился с управлением и врезался в забор заявителя.

 Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

Происшествия
Тисуль
kuzbassnews.ru
16/02/2021
Происшествия
Тисуль
Новости Кузбасса

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