Росгвардейцы задержали серийного угонщика авто

В поселке Тисуль экипаж Росгвардии вневедомственной охраны с поличным задержал автоугонщика, который на похищенном автомобиле врезался в забор.

За помощью к стражам правопорядка обратился 60-летний житель частного дома и сообщил, что злоумышленник пытается уехать с приусадебного участка на его «Лада Гранта». Прибывший на указанный адрес спустя несколько минут экипаж Росгвардии обнаружил неизвестного, который спешил покинуть место ДТП. В ходе преследования он был задержан. Им оказался ранее судимый за неправомерное завладение автомобилем 24-летний местный житель с признаками алкогольного опьянения.

По предварительной информации, задержанный проник в незапертый гараж, сел за руль авто, в котором находились ключи зажигания, завел мотор и пытался уехать, но не справился с управлением и врезался в забор заявителя.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.