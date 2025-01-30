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Росгвардейцы задержали серийную похитительницу деликатесов на сумму более 10 000 рублей

В Анжеро-Судженске экипаж вневедомственной охраны Росгвардии пресек противоправные действия на охраняемом коммерческом объекте.

Утром сотрудники Росгвардии прибыли по сигналу тревоги в продуктовый магазин на улице Мира. На месте происшествия стражи правопорядка задержали 53-летнюю горожанку, которая пыталась скрыться с неоплаченным товаром.

По предварительной информации, ранее судимая местная жительница, в том числе за незаконный оборот наркотиков, сложила в пакет 23 банки с икрой и 9 пачек сыра на общую сумму более 10 000 рублей, после чего направилась к выходу, не оплатив товар. Бдительная сотрудница магазина заметила противоправные действия по камерам видеонаблюдения, нажала тревожную кнопку и преградила путь злоумышленнице.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанную сотрудникам органов внутренних дел.

Росгвардия напоминает, что хищение, равно как и покушение на кражу, является противоправным деянием, которое влечет ответственность вплоть до уголовной. Максимальное наказание по ст. 158 УК РФ «Кража» предусматривает до десяти лет лишение свободы.

 

Фото: Росгвардия

Происшествия
Анжеро-Судженск
kuzbassnews.ru
30/01/2025
Происшествия
Анжеро-Судженск
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