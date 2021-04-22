Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Росгвардейцы задержали серийную воровку, промышлявшую магазинными кражами

В Анжеро-Судженске экипаж Росгвардии вневедомственной охраны задержал разыскиваемую рецидивистку, подозреваемую в серии краж из городских магазинов.

В вечернее время на маршруте патрулирования улицы Ленина росгвардейцы обнаружили подходящую под описание из ориентировки прохожую. Заметив патрульный автомобиль, подозрительная гражданка попыталась укрыться в компании знакомых. Бойцы остановили девушку для проверки личности. Ей оказалась ранее судимая за грабеж и другие имущественные преступления 25-летняя рецидивистка. Она находилась в розыске по подозрению в серии имущественных преступлений.

По предварительной информации, злоумышленница из трех торговых точек похитила продукты питания и косметику с целью дальнейшей перепродажи.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанную инициаторам розыска. Росгвардия Кузбасса напоминает, что хищение, равно как и покушение на кражу, является противоправным деянием, которое влечет ответственность вплоть до уголовной. Максимальное наказание по ст. 158 УК РФ «Кража» предусматривает до десяти лет лишение свободы.

Происшествия
Анжеро-Судженск
kuzbassnews.ru
22/04/2021
Происшествия
Анжеро-Судженск

Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Власти Кузбасса рассказали о начале следующей волны заболеваемости COVID-19
Заместитель председателя правительства Кузбасса по вопросам соцразвития Алексей Цигельник рассказал...
Джарахов рассказал, что его пытались изнасиловать в Новокузнецке
О необычном и курьёзном случае популярный блогер рассказал в новом выпуске шоу.В российском...
В Новокузнецке дети устроили опасные игры в заброшенной многоэтажке
Вчера в южной столице Кузбасса местные жители обнаружили на одной из «заброшек» подростков....
В Ленинске-Кузнецком ребёнка выгнали вечером из маршрутки
В Ленинске-Кузнецком пассажиры маршрутки № 11 стали свидетелями, как водитель выгнал ребёнка из...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2021
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus