Росгвардейцы задержали серийную воровку, промышлявшую магазинными кражами

В Анжеро-Судженске экипаж Росгвардии вневедомственной охраны задержал разыскиваемую рецидивистку, подозреваемую в серии краж из городских магазинов.
В вечернее время на маршруте патрулирования улицы Ленина росгвардейцы обнаружили подходящую под описание из ориентировки прохожую. Заметив патрульный автомобиль, подозрительная гражданка попыталась укрыться в компании знакомых. Бойцы остановили девушку для проверки личности. Ей оказалась ранее судимая за грабеж и другие имущественные преступления 25-летняя рецидивистка. Она находилась в розыске по подозрению в серии имущественных преступлений.
По предварительной информации, злоумышленница из трех торговых точек похитила продукты питания и косметику с целью дальнейшей перепродажи.
Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанную инициаторам розыска. Росгвардия Кузбасса напоминает, что хищение, равно как и покушение на кражу, является противоправным деянием, которое влечет ответственность вплоть до уголовной. Максимальное наказание по ст. 158 УК РФ «Кража» предусматривает до десяти лет лишение свободы.
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