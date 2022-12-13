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Росгвардейцы задержали серийных похитителей сливочного масла из торговой точки

 В Юрге экипаж вневедомственной охраны Росгвардии обнаружил и задержал двоих разыскиваемых подозреваемых в краже товара из продуктового магазина.

В дневное время на маршруте патрулирования улицы Максименко росгвардейцы обнаружили подходящих по описанию из ориентировки местных жителей. Для выяснения обстоятельств стражи правопорядка задержали ранее неоднократно судимого, в том числе за побои, кражу и грабеж 40-летнего местного жителя и его 31-летнего приятеля.

 По предварительной информации, задержанные юргинцы ранее похитили из сетевого магазина 16 пачек сливочного масла на общую сумму более 2 500 рублей. Приметы похитителей были установлены благодаря записям с камер видеонаблюдения, которые зафиксировали противоправные действия.

  Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанных сотрудникам органов внутренних дел.

 Росгвардия напоминает, что хищение, равно как и покушение на кражу, является противоправным деянием, которое влечет ответственность вплоть до уголовной. Максимальное наказание по ст. 158 УК РФ «Кража» предусматривает до десяти лет лишение свободы.

 

Фото: Росгвардия

 

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kuzbassnews.ru
13/12/2022
Происшествия
Юрга

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