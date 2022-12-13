Росгвардейцы задержали серийных похитителей сливочного масла из торговой точки

В Юрге экипаж вневедомственной охраны Росгвардии обнаружил и задержал двоих разыскиваемых подозреваемых в краже товара из продуктового магазина.

В дневное время на маршруте патрулирования улицы Максименко росгвардейцы обнаружили подходящих по описанию из ориентировки местных жителей. Для выяснения обстоятельств стражи правопорядка задержали ранее неоднократно судимого, в том числе за побои, кражу и грабеж 40-летнего местного жителя и его 31-летнего приятеля.

По предварительной информации, задержанные юргинцы ранее похитили из сетевого магазина 16 пачек сливочного масла на общую сумму более 2 500 рублей. Приметы похитителей были установлены благодаря записям с камер видеонаблюдения, которые зафиксировали противоправные действия.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанных сотрудникам органов внутренних дел.

Росгвардия напоминает, что хищение, равно как и покушение на кражу, является противоправным деянием, которое влечет ответственность вплоть до уголовной. Максимальное наказание по ст. 158 УК РФ «Кража» предусматривает до десяти лет лишение свободы.

Фото: Росгвардия