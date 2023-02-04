Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Росгвардейцы задержали виновницу, которая ударила знакомую кружкой по голове

  В Мариинске экипаж вневедомственной Росгвардии задержал местную жительницу, которая может быть причастна к причинению вреда здоровья своей знакомой.

В дневное время группа задержания Росгвардии прибыла по сигналу бригады скорой медицинской помощи к частному дому на улице Перевалочная. На указанном адресе росгвардейцы задержали 35-летнюю местную жительницу, подозреваемую в совершении противоправных действий в отношении 34-летней горожанке.

  По предварительной информации, задержанная у себя дома распивала спиртные напитки в компании друзей. На фоне чрезмерного употребления алкоголя у хозяйки жилища произошел конфликт с гостьей. В результате предполагаемая виновница ударила женщину кружкой по голове, причинив телесные повреждения. Пострадавшая обратилась за помощью к медикам, которые сообщили о случившемся правоохранителям.

  Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанную сотрудникам органов внутренних дел. Потерпевшей была оказана помощь на месте прибывшей медицинской бригадой.

 

 

Фото: Росгвардия

Происшествия
Мариинск
kuzbassnews.ru
04/02/2023
Происшествия
Мариинск
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2023
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus