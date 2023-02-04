Росгвардейцы задержали виновницу, которая ударила знакомую кружкой по голове

В Мариинске экипаж вневедомственной Росгвардии задержал местную жительницу, которая может быть причастна к причинению вреда здоровья своей знакомой.

В дневное время группа задержания Росгвардии прибыла по сигналу бригады скорой медицинской помощи к частному дому на улице Перевалочная. На указанном адресе росгвардейцы задержали 35-летнюю местную жительницу, подозреваемую в совершении противоправных действий в отношении 34-летней горожанке.

По предварительной информации, задержанная у себя дома распивала спиртные напитки в компании друзей. На фоне чрезмерного употребления алкоголя у хозяйки жилища произошел конфликт с гостьей. В результате предполагаемая виновница ударила женщину кружкой по голове, причинив телесные повреждения. Пострадавшая обратилась за помощью к медикам, которые сообщили о случившемся правоохранителям.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанную сотрудникам органов внутренних дел. Потерпевшей была оказана помощь на месте прибывшей медицинской бригадой.

Фото: Росгвардия