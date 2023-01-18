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Росгвардейцы задержали виновницу в причинении ножевого ранения соседу

 В Ленинске-Кузнецком экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал злоумышленницу, которая ранила своего соседа из-за жалобы на шум.

В ночное время росгвардейцы прибыли на сигнал о совершении противоправных действий в многоквартирный дом на проспекте Кирова. На указанном адресе стражи правопорядка обнаружили 32-летнего заявителя с ножевым ранением в области плеча. Росгвардейцы предварительно установили, что потерпевший обратился к соседке, в квартире которой компания распивала спиртные напитки, и потребовал соблюдение тишины. В результате у мужчины произошел словесный конфликт с хозяйкой жилища, которая причинила соседу ранение кухонным ножом. Потерпевший вызвал медиков и сообщил о случившемся правоохранителям.

 Росгвардейцы пресекли противоправные действия шумной компании и задержали предполагаемую виновницу. Для дальнейшего разбирательства ее передали сотрудникам органов внутренних дел.

 Росгвардия напоминает, что для обеспечения личной и имущественной безопасности граждане могут установить в жилище кнопку тревожной сигнализации с выходом на централизованный охранный пульт. В случае поступления тревожного сигнала группа задержания в кратчайшие сроки прибудет на место происшествия, установит причину срабатывания сигнализации и примет меры к задержанию правонарушителей.

 

 

Фото: Росгвардия

 

Происшествия
Ленинск-Кузнецкий
kuzbassnews.ru
18/01/2023
Происшествия
Ленинск-Кузнецкий
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