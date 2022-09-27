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Росгвардейцы задержали виновника в повреждении чужого автомобиля

 В Кемерове экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержали местного жителя, который повредил автомобиль бывшей супруги.

В ночное время росгвардейцы прибыли по сигналу 50-летней местной жительницы, сообщившей о противоправных действиях в отношении ее имущества на проспекте Молодежном. На указанном адресе стражи правопорядка задержали 61-летнего кемеровчанина с признаками алкогольного опьянения, который был причастен к повреждению припаркованного автомобиля «Сузуки Гранд Витара».

 По предварительной информации, задержанный пришел для выяснения отношений с новым избранником бывшей жены. Виновник причинил ударами ног кузовные повреждения припаркованной иномарке и стал дожидаться оппонента, вместо которого оперативно прибыл наряд Росгвардии.

 Для дальнейшего разбирательства и возмещения причиненного ущерба росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

 Росгвардия напоминает, что автовладельцы в целях имущественной безопасности могут оснастить свое транспортное средство спутниковой навигационно-мониторинговой системой «Алмаз». Система позволяет стражам правопорядка в режиме реального времени осуществлять контроль местоположения и состояния транспортного средства. В случае противоправных посягательств информация с точным местоположением транспортного средства поступит ближайшему экипажу Росгвардии. В кратчайшие сроки группа задержания прибудет на место происшествия, установит причину срабатывания тревожной сигнализации и примет меры по защите имущества.

 

 

Фото: Росгвардия

 

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kuzbassnews.ru
27/09/2022
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