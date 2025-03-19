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Росгвардейцы задержали женщину, которая может быть причастна к падению пенсионерки с лестничного пролета

В Новокузнецке сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали женщину, которая могла причинить телесные повреждения 74-летней вахтеру общежития, столкнув ее с лестничного пролета.

В утреннее время росгвардейцы оперативно прибыли к общежитию на улице Тореза по сигналу тревоги и обнаружили пожилую женщину, нуждавшуюся в помощи. По предварительной информации, конфликт начался после того, как вахтер сделала замечание жительнице дома из-за шума в квартире. В ответ нетрезвая горожанка затеяла ссору, в ходе которой могла толкнуть пенсионерку, из-за чего та упала с лестничного пролета. Пострадавшая воспользовалась кнопкой экстренного вызова наряда Росгвардии.

На месте происшествия задержали 33-летнюю гражданку с признаками алкогольного опьянения. Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали ее сотрудникам органов внутренних дел. Пострадавшая от экстренной медицинской помощи отказалась. Обстоятельства произошедшего выясняются, по результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.

Следует помнить про эффективность установки тревожной сигнализации с кнопкой экстренного вызова вневедомственной охраны для личной и имущественной безопасности. В случае поступления сигнала группа задержания в кратчайшие сроки прибудет на место происшествия, установит причину срабатывания сигнализации и примет меры к задержанию правонарушителей.

 

Фото: Росгвардия

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kuzbassnews.ru
19/03/2025
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