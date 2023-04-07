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Росгвардейцы задержали женщину, причинившую ножевое ранение сожителю

 В Новокузнецке экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал подозреваемую в причинении вреда здоровью сожителю из-за неоцененного обеда.

В дневное время росгвардейцы оперативно прибыли на сигнал о противоправных действиях в отношении 41-летнего местного жителя к одному из городских общежитий. На месте происшествия стражи правопорядка обнаружили и задержали предполагаемую виновницу, которой оказалась ранее не судимая 41-летняя новокузнечанка.

 По предварительной информации, между сожителями произошел конфликт якобы из-за критических высказываний мужчины в адрес возлюбленной и ее кулинарных способностей. В ходе ссоры гражданка причинила ножевое ранение новокузнечанину в область шеи. Потерпевший обратился за помощью в экстренные службы.

 Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанную горожанку сотрудникам органов внутренних дел. Потерпевший был госпитализирован медиками.

  Росгвардия напоминает, что для обеспечения личной и имущественной безопасности граждане могут установить в жилище кнопку тревожной сигнализации с выходом на централизованный охранный пульт. В случае поступления тревожного сигнала группа задержания в кратчайшие сроки прибудет на место происшествия, установит причину срабатывания сигнализации и примет меры к задержанию правонарушителей.

 

Фото: Росгвардия

Происшествия
kuzbassnews.ru
07/04/2023
Происшествия
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