Росгвардейцы задержали злоумышленницу, которая ограбила пенсионерку

В Анжеро-Судженске экипаж Росгвардии вневедомственной охраны задержал рецидивистку, которая избила пенсионерку и похитила 10 000 рублей.

В дневное время за помощью к правоохранителям обратилась 69-летняя жительница многоквартирного дома по улице Крылова. По предварительной информации, в гости к потерпевшей пришла соседка, которая забрала со стола принадлежащие пенсионерке денежные средства. Заявительницы попыталась остановить женщину, в результате злоумышленница нанесла удар горожанке по лицу, а затем скрылась.

Выяснив личность подозреваемой, росгвардейцы обнаружили и задержали грабительницу с признаками алкогольного опьянения в гостях у ее приятеля. Ей оказалась ранее судимая за кражи, мошенничество и грабеж 46-летняя рецидивистка.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанную сотрудникам органов внутренних дел.