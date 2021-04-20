Росгвардейцы задержали злоумышленницу, которая ограбила пенсионерку

В Анжеро-Судженске экипаж Росгвардии вневедомственной охраны задержал рецидивистку, которая избила пенсионерку и похитила 10 000 рублей.
В дневное время за помощью к правоохранителям обратилась 69-летняя жительница многоквартирного дома по улице Крылова. По предварительной информации, в гости к потерпевшей пришла соседка, которая забрала со стола принадлежащие пенсионерке денежные средства. Заявительницы попыталась остановить женщину, в результате злоумышленница нанесла удар горожанке по лицу, а затем скрылась.
Выяснив личность подозреваемой, росгвардейцы обнаружили и задержали грабительницу с признаками алкогольного опьянения в гостях у ее приятеля. Ей оказалась ранее судимая за кражи, мошенничество и грабеж 46-летняя рецидивистка.
Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанную сотрудникам органов внутренних дел.
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