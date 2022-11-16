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Росгвардейцы задержали злоумышленницу, которая пыталась похитить из магазина тележку с товаром

В Кемерове экипаж вневедомственной охраны Росгвардии с поличным задержал подозреваемую, которая похитила из торговой точки продуктовую тележку с товаром на сумму более 5 000 рублей.

 В вечернее время росгвардейцы прибыли на сигнал «тревога» в гипермаркет на проспекте Кузнецком. В торговой точке стражи правопорядка обнаружили и задержали 35-летнюю местную жительницу.

 По предварительной информации, одна из посетительниц наполнила продуктовую тележку различным товаром, после чего попыталась покинуть торговую точку, минуя кассовую зону. Бдительные работники гипермаркета заметили по камерам видеонаблюдения противоправные действия и нажали кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии, преградив похитительнице путь. Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанную сотрудникам органов внутренних дел.

 Росгвардия Кузбасса напоминает, что хищение, равно как и покушение на кражу, является противоправным деянием, которое влечет ответственность вплоть до уголовной. Максимальное наказание по ст. 158 УК РФ «Кража» предусматривает до десяти лет лишение свободы.

 

Фото: Росгвардия

 

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Кемерово
kuzbassnews.ru
16/11/2022
Происшествия
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